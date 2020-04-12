İspanya ve İran'da korona ölümleri hız kesmiyor!

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İspanya’da son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede korona virüsten ölenlerin sayısının 16 bin 972'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 4 bin 167 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının ise 166 bine ulaştığı kaydedildi.

İRAN'DA 117 CAN KAYBI

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 474’e yükselirken, vaka sayısı 71 bin 686 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saat içerisinde bin 657 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 117 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 71 bin 686’ya, ölenlerin sayısının ise 4 bin 474’e yükseldiğini açıkladı.

İran'da korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 43 bin 894 kişiye ulaştığını ifade eden Cihanpur, şu ana kadar 263 bin 388 korona testi yapıldığını söyleyerek, ”Hastanelerde 3 bin 930 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDEN OLMADI

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti.

İran’da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686’ya yükseldi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı bildirildi.

Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130’a ulaştığı aktarıldı.

Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’dan çıktığı belirtildi. Moskova’da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiği belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) de ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı kaydedildi.

Rusya’da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.

Ülkede ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

MOSKOVA'DA SOKAĞA ÇIKMA İZİNLİ OLACAK

Öte yandan vaka sayısının artması üzerine Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

İzin uygulaması dahilinde yarından itibaren telefon, SMS ve internet aracılığıyla sayı ve harflerden oluşan özel bir kod verilecek.

QR kodu şeklinde de alınabilme imkanı olan bu kod, kimlik bilgilerinin yanı sıra amaç, gidilecek adres ve güzergah bilgilerini de içerecek.

Çalışanlara ay sonuna kadar bu izin verilirken, acil ihtiyacı veya özel gerekçesi olanlara bir gidiş-gelişi kapsayan günlük izin kodu haftada en fazla iki kez verilecek.

Kent sakinleri özel araçları için de izin almak zorunda olacak, toplu taşıma araçlarını kullananlar ise abonman kartı numaralarını sisteme kayıt ettirecek.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Japonya’da 3 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 147'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 8 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelenen korona virüsü salgını Japonya’da bugün 3 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, Hokkaido, Kanagawa ve Chiba eyaletlerinden bildirilen yeni ölüm vakaları, ülkedeki toplam can kaybı sayısını 147'ye çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 12 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen ölüm vakalarının sayısı 135'e yükseldi.

8 BİN SINIRINI AŞTI

Bugün 166'sı başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde kayda geçen 369 yeni vaka, Japonya genelindeki doğrulanmış vaka sayısını 8 bin 4'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 7 bin 292 kişi korona virüsüne yakalandı.

BİN 353 KİŞİ İYİLEŞTİ

Japonya genelinde 125 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek hastalığı yenen bin 353 kişinin ise müşahede altında tutuldukları sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.