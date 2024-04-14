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        Haberler Dünya İran balistik füze saldırısı başlattı - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi İran balistik saldırı başlattı

        İran'da devlete ait haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e karşı ilk dalga balistik füze saldırısını başlattığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 01:07 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:28
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        İran balistik saldırı başlattı
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        İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etti.

        IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

        Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını açıklamıştı.

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