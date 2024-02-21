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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:34
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        Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:

        "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

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