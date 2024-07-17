Son dakika haberi Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi
Giriş: 17.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:05
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