Irak'ın yeni cumhurbaşkanı: Abdullatif Reşid

Irak'ta aylardır devam eden siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirildi.
329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan ancak seçime bağımsız giren Abdullatif Reşid ilk turda seçilmesi için gereken 220 vekil oyunu alamamış, 157'de kalmıştı.
Partisinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ilk turda 99 oy almasıyla ikinci tura favori olarak giren Reşid, yeterli sayıda oya ulaşarak Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.
329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.
Irak Anayasası'na göre cumhurbaşkanı seçilmeden hükümet kurmak mümkün olmuyor. 329 sandalyeye sahip parlamento tarafından üçte iki çoğunlukla seçilen cumhurbaşkanı, parlamentodaki en büyük gruba hükümet kurma yetkisini veriyor.
Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.
2003'ten sonra yazılı bir kural olmasa da Irak’ta cumhurbaşkanının Kürt, başbakanın Şii, parlamento başkanının da Sünni olduğu bir siyasi teamül oluşmuştu.
İngiltere'de eğitim görmüş olan Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.
IRAK'TA SEÇİM
Irak'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı. Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti.
Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti.
Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü düzenlenecek Meclis oturumunda cumhurbaşkanı seçimi yapılacak" demişti.
Ülkede seçimlerin üzerinden bir yıl geçse de Şiiler arasındaki anlaşmazlığının neden olduğu derin siyasi kriz ve Kürtlerin cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamaması yeni hükümetin kurulmasını engelliyordu.
İLK İCRAAT: SUDANİ'YE HÜKÜMET KURMA YETKİSİ
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Irak Meclisinde bugün yapılan oturumun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olan Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Sudani'ye verdi.
MUHAMMED ŞİYA ES-SUDANİ KİMDİR?
Sudani, Meysan ilinde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu.
1970 doğumlu Sudani, 2003 sonrası farklı dönemlerde Çalışma Bakanlığı yapmış ayrıca Tarım ile Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ile Maliye Bakanlığını da vekaleten yürütmüştü.
Mecliste iki vekili bulunan Furateyn Akımı’nın da lideri olan Sudani'yi eski Başbakan Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanı Hadi el-Amiri önderliğindeki Şii Koordinasyon Çerçevesi Başbakan adayı göstermişti.
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