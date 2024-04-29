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        Haberler Gündem Güncel Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

        MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:45
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        Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
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        Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığındaki 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan terörist grubu tespit etti.

        Bunun üzerine son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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