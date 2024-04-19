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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İliç'te bir işçinin daha cansız bedeni bulundu!

        Son dakika haberi İliç'te bir işçinin daha cansız bedeni bulundu!

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:46
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        İliç'te bir işçinin daha cansız bedeni bulundu!
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        "BİR İŞÇİYE DAHA ULAŞILDI"

        AA'da yer alan habere göre kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık.

        Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        2 HAFTA ÖNCE DE BİR KİŞİYE ULAŞILMIŞTI

        Bayraktar, 5 Nisan'da da İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

        CENAZE ADNAN KEKLİK'E AİT

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

        Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı.

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        #İliç
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