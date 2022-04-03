İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol

Adam Voleybol: Stephanie, Melike Candır, Abercrombie, Seda Aslanyürek, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Esranur Solgan, Dilan Yaşar, Ercesu Kasapoğlu)

İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Yoana, Tuğçe Öcal, Cansın Sürgün (Sinem Beyazıt, Melda Güler, Zeynep Oturan)

Setler: 18-25, 18-25, 25-21, 22-25

Süre: 121 dakika (30, 30, 29, 32)

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı son gününde İlbank, Adam Voleybol'u 3-1 yendi. Bu sonuçla İlbank, birinci sırada tamamladığı gruptan Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım oldu.