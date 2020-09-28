Sivas’ta küçükbaş hayvancılık yapan bir çiftçinin uğradığı iftira sonrası başına gelenler duyanları bile üzdü. Divriği ilçesi Gürpınar köyünde 4 ay önce S.G. ve M.E. isimli iki kişi O.E.’ye ait ahıra izinsiz girip 7 keçi yavrusu çaldı.
İHA'nın haberine göre, çaldıkları hayvanlarla yakalanan iki kişi verdikleri ifadelerinde Ali Yalçın’dan alacakları bulunduğunu, Yalçın’ın kendilerini alacaklarına karşılık ahıra yönlendirdiğini söylediler. Bunun üzerine Yalçın jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık suçlaması ile çıkartıldığı Divriği Asliye Ceza Mahkemesinde tutuklanarak ceza evine konuldu.
Yalçın, iftiraya uğradığını beyan eden dilekçeler verip beraatini istese de cezaevinden çıkamadı. Yargılama sürerken tam 97 gün sonra görülen duruşmada, Yalçın’ın suçsuz olduğu anlaşılarak beraatine karar verildi. Kendine iftira atanların ise önceden de hırsızlıktan sabıkaları bulduğu anlaşılıp, 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
BERAATİNE SEVİNEMEDİ
Uğradığı iftira nedeniyle 97 gün ceza evinde kalan Ali Yalçın beraat edip köyüne döndükten sonra mutluluğunun yerini hüzün aldı. Yaklaşık 3 ay hayvanlarından ve tarlasından uzak kalan Yalçın’ın çok sayıda küçük baş hayvanı ve 50’dan fazla kümes hayvanı telef olmuştu. Yakınları kalan hayvanlarını zararına satmak zorunda kaldı.
Tarlasındaki yem bitkisi ise hasat edilemediği için çürümüştü. 150 bin TL’ye yakın zarara uğrayan Yalçın, kredi kartı ve telefon gibi ödemelerini yapamadığı için icralıkta oldu.
"BAŞKALARI MAĞDUR OLMASIN"
Yalçın yaptığı açıklamada, başkalarının mağdur olmasını istemediğini belirtip, “Hırsızlar komşu köyden küçük baş hayvanları çaldılar. Suçu üstlerinden atmak için benim onlara borcum olduğunu, borcuma karşılık ahırı benim onlara tarif ettiğimi söylüyorlar. Hiç alakam olmayan bir durum.
Konu yeteri kadar araştırılmadan tutuklandım. Hayvanlarım telef oldu. Kümes hayvanların tamamen yok oldu. Arazimi biçemedim. Ekinim ziyan oldu. Aşırı mağdur oldum. Devletimizin bu tip hırsızlara itibar etmemesi gerekir. Ben tanınan, bilinen bir çiftçiyim. Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum.” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!