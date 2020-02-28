Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan İdlib'de rejimin saldırılarında 1 askerin şehit, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB açıklamasında ateş altına alınan rejim hedefleri vurulurken 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi...