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İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 il valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (haftasonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklandığı belirtildi.

Bakanlık valiliklerden, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 ilde; bugün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapılmasını istedi.

Bu kapsamda, bugün belirtilen saatlar arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları vb. yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı/maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacak.

Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.

Bakanlık valiliklerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. Ayrıca alınan kararlara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.