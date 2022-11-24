İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depremi sonrası son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şu değerlendirmeyi yaptı:

Düzce'ye toplam 27 milyon TL ulaştırıldı. Özellikle eşya hasarları için komisyon oluşturduk. Küçük eşya hasarlarının da tazmini için 5 bin liraya kadar sağlanabilecek talepten sonra karşılanmış olacak. Burada uygulamaya alacağımız az hasarlı yapılar var. Sıvası dökük, kaplaması, tuğlası dökülmüş yapıların tespiti yapıldıktan sonra 5-7 bin civarında destek olacağız. Esnaflarımıza da yardım edeceğiz. Onların da zararlarını hasar tespit komisyonu belirleyecek.

Afet bölgesiyiz, ormanlarımızdan, akarsularımızdan, suyumuzdan doluluğundan bahsediyoruz, ama sel bizim afetimiz. Çığ, kaya düşmesi bizim afetlerimiz. Bizim görevimiz tedbirleri almak, afetle karşılaştığımız anda birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Bu sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz.

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