Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İBB’nin Martı yönergesi, Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli çalışmak üzere alt komisyona havale edildi, yani onaylanmadı. İBB’nin yönergesine UKOME’deki sadece İBB üyeleri kabul oyu verdi.

İBB’nin yönergesi, Martı’ya sadece bir kişini binebileceği, 18 yaşın altındakilerin kullanamayacağı gibi düzenlemeler içeriyordu.