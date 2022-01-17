Husiler, BAE'ye ait tesisleri vurdu

AA

Husi milisler, BAE'ye yönelik saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sorumluluğu üstlendi.

Açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanları da dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine bugün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE: CEZASIZ KALMAYACAK

BAE Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne 6'sının yaralanmasına neden olan saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin söz konusu saldırısının, uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası camiaya, "sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan bu terör saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedilmişti.

Abu Dabi polisi de, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin de içinde yer aldığı Arap koalisyonu, Yemen'deki iç savaşta Mart 2015'ten bu yana Husi milislere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN KINAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ve can kayıplarının yaşandığı saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ARAP DÜNYASINDAN KINAMA

Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan ve Yemen, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadığı açıklamasında güvenlik ve istikrarı tehdit eden her durum karşısında BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkak terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Açıklamada, BAE'nin güvenliğinin, Ürdün'ün güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise BM Güvenlik Konseyine "Husi milislerin saldırgan davranışlarına son vermesi ve uluslararası barış ve güvenliği koruması" çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırının BAE egemenliğinin apaçık ihlali olduğunu belirterek, bu eylemlerle mücadelede BAE'nin atacağı tüm adımların desteklendiğini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yayımladığı yazılı açıklamada, saldırıya karşı BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri de saldırıyı kınayarak, Arap dünyasının, "Körfez bölgesinin güvenliğini ve halkını koruyan bir duruş sergilemesi ve İran yayılmacılığının durdurulması" çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da kınama açıklamasında, "Bu saldırı, İran destekli Husilerin, Marib ve Şebve cephelerindeki yenilgilerinin ardından yaşadığı kafa karışıklığı ve hayal kırıklığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.