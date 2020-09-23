HES kodu geçim kaynağı oldu

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Diyarbakır Adliyesi önünde 2 yıldır arzuhâcilik yapan lise mezunu Mehmet Ali Askan (22),vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra Hayat Eve Sığar (HES) kodu için de destek oluyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Eylül'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartı getirildi. Diyarbakır Adliyesi'ne girişlerde vatandaşların HES kodu uygulamasında sorun yaşadığını gören Mehmet Ali Askan, bu durumu fırsata çevirip HES kodunu geçim kaynağı haline getirdi.

'2 TL ALIYORUM OLMAYANDAN İSE HİÇ ALMIYORUM'

Habertürk'e konuşan Mehmet Ali Askan, "Diyarbakır Adliyesi önünde 2 yıldır arzuhâlcilik yapıyorum. Lise mezunuyum. Aslında arzuhalcilik baba mesleği. Şu an ayrıca üniversiteye hazırlanıyorum inşallah hukuk fakültesini kazanacağım. Bir nevi şimdilik stajımı yapıyorum. Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. 2 TL alıyorum olmayandan ise hiç almıyorum" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!