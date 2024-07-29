Ciğerlerimiz yanıyor! Yurtta orman yangınlarında son durum
Yurdun çeşitli bölgelerinden sıcak hava ve ihmalkarlık nedeniyle çıkan orman yangını haberleri geliyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Sinop'un Boyabat ilçesinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Bursa'nın Orhangazi ve Keles ile Orhaneli ilçesi arasında bulunan ormanda ve Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
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AYDIN
Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, zaman zaman alevlenen yerleri ekipler hızla söndürüyor.
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Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken, bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 5 su ikmal aracı, 2 yer ekibi, 15 arazöz, 2 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 su tankeri, Efeler Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve arazözü ile karadan müdahale devam ediyor.
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Zaman zaman alevlenen bölgelere hızla müdahale eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.
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MANİSA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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SİNOP
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Camikebir Mahallesinde Boyabat Belediyesi Özel Ormanında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
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Bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.
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Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 9 hektar ormanlık alan, 2 hektar da ziraat alanı zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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EDİRNE
Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Çavuşbey Mahallesinde Tunca Nehri kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar tarım arazisi ve nehir kenarındaki bir kulübe zarar gördü.
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BURSA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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Keles ile Orhaneli ilçesi arasında bulunan ormanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bursa'nın, Keles ile Orhaneli ilçeleri arasında bulunan ormanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu alevlere, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçelerin belediyelerine ait 18 araç ve 56 personel ile karadan, 2 helikopter ile de havadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı'nca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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MUĞLA
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Ekizköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
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Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
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Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
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