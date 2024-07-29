Ciğerlerimiz yanıyor! Yurtta orman yangınlarında son durum

Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken, bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 5 su ikmal aracı, 2 yer ekibi, 15 arazöz, 2 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 su tankeri, Efeler Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve arazözü ile karadan müdahale devam ediyor.