Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'e getirildi

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AK Parti, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifine göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Hayvanların refahını sağlamak amacıyla, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünden çıkarılıyor.

Kedi ve köpeklere dijital takip zorunluluğu getirilecek. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor.