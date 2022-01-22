Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak İnegölspor forması giyen ön libero Selimcan Temel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladık. Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Selimcan Temel'in Hatay'da takımla çalışmaya başladığı belirtildi.