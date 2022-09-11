Hatay'da puanlar paylaşıldı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Hatay'da Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'nın golünü 59. dakikada Alexandru Maxim (Penaltı), Ümraniyespor'un golünü ise 90. dakikada Antonio Mrsic (Penaltı) kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11, Ümraniyespor ise 2 puana yükseldi.