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Son dakika haberi Hatay'da 13'üncü gün! 3kişi daha kurtarıldı

Hatay'da 13'üncü günde, 296'ncı saatte Kanatlı Apartmanı enkazından 3 kişi kurtarıldı

Giriş: 18.02.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
13'ÜNCÜ GÜN MUCİZESİ! Son dakika: Hatay'da 13'üncü gün! 1'i çocuk 3 kişi daha kurtarıldı
Hatay'da 13'üncü gün! 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı
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HABERTURK.COM / AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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