Harun Tekin Eyüpspor'da

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Tekin, Bursaspor ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Deneyimli eldiven, lacivert-beyazlı formayla geride kalan sezon 10 resmi maça çıktı.