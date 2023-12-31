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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Hakkari'de 4,5 büyüklüğünde deprem

        Hakkari Yüksekova'dan son dakika deprem haberleri geldi. Yüksekova'da saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde; 19.37'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:28
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        Hakkari'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Hakkari'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.06'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Hakkari Yüksekova'da saat 19.37'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        SON DAKİKA DEPREMLER

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