Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.