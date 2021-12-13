Şenol Güneş, akşam saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'a gelirken havalaanında kısa bir açıklama yaptı. Güneş "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Trabzon'daki evimden İstanbul'a geldim. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Olduğu zaman öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

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