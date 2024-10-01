Son dakika haberi Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Cıvaoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Cıvaoğlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi
Türk basının usta isimlerinden Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Güneri ağabeyi kaybettik" diye duyurdu.
İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Cıvaoğlu'nun cenazesinin perşembe günü saat 11.00'de Milliyet gazetesinde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.
GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
1939 yılında Ankara'da doğan Güneri CIvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akis dergisi, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak mesleğe başlayan Civaoğlu, TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.
Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.
13 yıl boyunca Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana ise Milliyet gazetesinde başyazarlık yapıyordu.
İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.