Süper Lig'e veda eden ikinci takım Göztepe oldu.
İzmir ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı ve 5 yıl aranın ardından lige veda etti.
Bu sezon Süper Lig'e veda edenilk takım Öznur Kablo Yeni Malatyaspor olmuştu.
En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.
İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.
GAZİANTEP'TE TARİHİ ANLAR YAŞANDI
Kalyon Stadı'nda oynanan müsabakanın son anlarında tarihe geçecek anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında yapılan hakem atışı sonrası Göztepe, Adis Jahovic'le golü buldu. Hakem atışı sonrasında Soner Aydoğdu direkt olarak kaleye vurdu; direkten dönen topu Jahovic tamamladı. Gaziantep FK'lı oyuncular gole itirazda bulundu.
Gol sonrası Göztepeli futbolcular, atılan golün centilmenliğe uygun olmadığı gerekçesiyle santra sonrası rakiplerini bıraktı. Bunun ardından 90+6. dakikada Figueiredo topu boş kaleye yollayarak durumu 1-1'e getirdi.
Müsabakanın 90+9. dakikasında Gaziantep FK penaltı kazandı. Bu kez de Muhammet Demir, penaltıda topu bilerek dışarı gönderdi.
1-1 sonuçlanan müsabaka sonrası Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
2017 yılında Süper Lig'e çıkan İzmir ekibi, 2018-2019 sezonunda da küme düşmenin eşiğinden dönmüş ancak son maçta Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmıştı.
BU KEZ KAZANAN SAYGI
Gaziantep FK maçın ardından bir paylaşımda bulundu ve karşılıklı saygı vurgusu yapıldı. Gaziantep FK'nın paylaşımında "Maçlar hep kazanılır; bu defa kazanan saygı!" ifadelerine yer verildi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem
Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji (Dk. 57 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 57 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 79 Figueiredo), Vetrih (Dk. 79 Merkel), Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir
Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino (Dk.46 Soner Aydoğdu) , Kahraman Demirtaş, Rodrigues (Dk.69 Ege Özkayımoğlu) , Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Baku), Di Santo (Dk. 69 Jahovic)
Goller: Dk. 90+2 Jahovic, (Göztepe) Dk. 90+3 Figueiredo (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe) Dk. 90+1 Recep Niyaz (Gaziantep FK)
UZATMA DAKİKALARINDA YAŞANANLAR
90+2. dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. kırmızı siyahlı futbolcular, Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle topu bıraktı. Topu bir anda önünde bulan Jahovic'in şutunda top ağlara gitti: 0-1
90+3. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1
90+9. dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.
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