Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Zeki Yavru (Dk. 84 Hayrullah Bilazer), Aziz Behich (Dk. 75 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 84 Sankhare), Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 75 Umut Nayir) , Doukara (Dk. 29 Balde)
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 75 Karahan Yasir Subaşı), Carole, İbrahim Akdağ, Attamah (Dk. 46 Fernandes), Emrah Başsan (Dk. 75 Mane), Cardoso (Dk. 55 Uğur Demirok), Thiam, Mensah
Goller: Dk. 21 Diabete (GTZ Giresunspor), Dk. 17 Attamah (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yavru, Dk. 39 Aziz Behich, Dk. 85 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor), Dk. 83 Thiam, Dk. 90+4 Mane (Yukatel Kayserispor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
6. dakikada Zeki Yavru sol kanattan getirdiği topta ceza sahasının ön tarafında pasını Filavio'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.
14. dakikada Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Doukara'nın vuruşunda direğe çarparak auta gitti.
17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boş durumda bulunan Attamah topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
21. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına verdiği pasta Diabete topla buluştu. Bu oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Lung'un bakışları arasında ağlara gitti. 1-1
26. dakikada Süleymanov'un ara pasında ceza sahasına giren Doukara, topu arka direkte bulunan Diabete ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
45. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı ortada Traore topa gelişine vurdu. Topu kaleci Lung köşeden güçlükle kornere çeldi.
46. dakikada Sergio ceza sahası içerisindeki Süleymanov'a topu aktardı. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
49. dakikada Traore'nin defansın arkasına attığı topla Sergio buluştu. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Sergio'nun vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
60. dakikada Sergio'nun ortasında boş pozisyondaki Diabate'nin yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.
78. dakikada Fernandes'in serbest vuruşta yaptığı ortada, topa ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un kafa ile vurdu. Top az farkla auta gitti.
86. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına ortasında Balde kafasıyla topu Sankhare'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine vurduğu topu kaleci Lung kornere çeldi.
89. dakikada GZT Giresunspor'un kontra atağında Diabete çaprazda bulunan Emre Taşdemir'e topu aktardı. Emre Taşdemir'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
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