Yangın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Hanlıköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, çıkış sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler etrafı sardı, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.