Gençlerbirliği geriden geldi

Alt sıralarda yer alan iki ekip, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Yeni Malatyaspor Barış Başdaş'ın 35. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-siyahlılar 49. dakikada Haqi Osman'la farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk Gençlerbirliği 55. dakikada Gökhan Gül ve 65. dakikada Sami Gökhan Altıparmak'ın attığı gollerle skoru eşitledi: 2-2

Yeni Malatyaspor'un ilk golünü atan Barış Başdaş, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede başka değişiklik olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 7'ye çıkardı.