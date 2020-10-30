Kzuey Irak'ın Gara bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.