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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Zaha transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Zaha transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

        Galatasaray, serbest statüdeki Wilfried Zaha'nın maliyetini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi

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        Giriş: 24.07.2023 - 22:19
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        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
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        Galatasaray, serbest statüdeki Wilfried Zaha'nın maliyetini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

        İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

        "DROGBA İLE GÖRÜŞTÜM"

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Wilfried Zaha, "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray, Zaha'yı açıkladığı videoda 'Kıskanırlar' şarkısını kullandı. İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

        WILFRIED ZAHA KİMDİR?

        10 Kasım 1992 yılında Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinden doğan oyuncu, Crystal Palace altyapısında futbola başladı. Yeteneği ile kısa sürede sivrilen ve geleceğin yıldız potansiyelli oyuncusu olarak 2013 yılında Manchester United’a 11.75 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olsa da Manchester ekibi onun Crystal Palace’ta bir yıl daha kiralık olarak forma giymesine müsaade etti. Zaha, Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson’un emekliliğinden önceki son transferi oldu.

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        Manchester United’da Ferguson’un emekliliğinin ardından Kırmızı Şeytanlar’ın çalkantılı bir süreç yaşadığı döneme denk gelen Zaha, bu kriz ortamında istediği şansı bulamadı ve kariyerinin büyük bir çoğunluğunu gençlik kulübü Crystal Palace’ta geçirdi. Burada çıktığı 291 Premier Lig maçında 68 gol attı ve 42 asist yaptı. Totalde ise 458 maçta 90 gol ve 76 asist kaydetti.

        2014-15 sezonunun kış transfer sezonunda Manchester United’daki kariyerini sonlandıran Zaha, Crystal Palace’a transfer oldu ve 8.5 sezon burada forma giydi.

        İngiltere Premier Lig’de dribling özelliği, çalım yeteneği, tekniği ve hızıyla fark yaratan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ligdeki en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu. Çıktığı 27 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu ve 59 çalımla İngiliz liginin en fazla adam geçen üçüncü futbolcusu oldu.

        Fildişi Sahili A Milli Takımı’nda 31 maçta forma giyerek 5 gole imza atan Zaha, çoğunlukla iki hücum kanadında ve santrfor bölgesinde forma giydi.

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