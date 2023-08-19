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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Hakim Ziyech'i açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Hakim Ziyech'i açıkladı!

        Galatasaray, Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 22:42
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        Galatasaray transferi açıkladı!
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        Galatasaray, Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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