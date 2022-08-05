Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Torreira yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alacak.

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