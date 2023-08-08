Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tete'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Brezilyalı yıldızı sağlık kontrolünden geçirip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray, önemli bir transfere daha imza atmak üzere... Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek üzere temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelen ancak sarı-lacivertli kulüple anlaşamayan Tete'yi kadrosuna katıyor.
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Sarı-kırmızılı idareciler, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 23 yaşındaki Sambacı'nın transferinde hukuki bir engel görmeyerek transferi noktaladı.
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Tete'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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SHAKHTAR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Tete, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararını göz önünde bulundurarak sözleşmesini feshedebilecek. Bu durumda 23 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak transfer olacak.