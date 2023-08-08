Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray, önemli bir transfere daha imza atmak üzere... Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek üzere temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelen ancak sarı-lacivertli kulüple anlaşamayan Tete'yi kadrosuna katıyor.