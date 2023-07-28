Son dakika haberi Galatasaray Icardi transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'da aylardır beklenen Mauro Icardi transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcünün transferi konusunda PSG ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."