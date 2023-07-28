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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Mauro Icardi transferini KAP'a bildirdi - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Icardi transferini KAP'a bildirdi

        Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 19:10
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        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
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        Galatasaray'da aylardır beklenen Mauro Icardi transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcünün transferi konusunda PSG ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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