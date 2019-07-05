Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Transfer listesinin ilk sırasında olan Ever Banega içinse bekleyiş sürüyor. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Endülüs ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Arjantinli yıldızdan yüksek bir bonservis bedeli elde edebilmek adına, göndermek gibi bir niyetleri olmadığı yönünde açıklamalar yapsa da sarı kırmızılı ekip bu transferi Avusturya kampına kadar gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.