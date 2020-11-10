Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BURAK ELMAS'TAN ADAYLIK PAYLAŞIMI

Galatasaray eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim kararının hemen ardından adaylığını açıkladı. Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.