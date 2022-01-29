Galatasaray, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir."
BURAK ELMAS NELER SÖYLEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın Hande Başev ile ilgili sorularına şöyle yanıt vermişti:
Biz Galatasaray'ı Galatasaraylılar adına, üyelerimiz adına yönetiyoruz. Tepkileri ve gerçekleri birbirinden ayırmak lazım. Çok haksız kişiliklere saldırılan vicdansız eleştiriler yapılıyor. Hepimize yapılıyor. Yönetim kurulunda beraber seçildiğimiz arkadaşlarımızı korumakla yükümlüyüm. Onlar isimlerini benim ismimin altına koydular. Bugün maalesef o kadar çok dedikodu üretiliyor ki, bunların doğruluğu tespit etmeden kabul etmem mümkün değil.
Camiayla restleşme gibi ihtimal olamaz. Sadece doğruları yapmak üzere hareket ediyoruz. Camiamızın istek ve arzularını sürekli dinlemeye çalışıyoruz. Galatasaray'da bizi eleştiren herkesin masaya gelip oturacak durumdadır. Birçok arkadaşımın da baştan göreve gelerek boş tarihli istifa mektuplarını bana teslim ettiler. Hande Hanım da onlardan biri. Çok daha büyük problemlerimiz var. Konuyla ilgili problemi olan kişinin bana anlatması, ben çözmüyorsam bunu anlatması çok doğaldır. Galatasaray'da eleştirilen şeylerin değiştiği zaman önünün açılması gerekir. Sorunları kişilere zimmetliyoruz, kişilerden intikam aldıktan sonra sorunları hallettiğimizi düşünüyoruz; halbuki sorunlarla yaşamaya devam ediyoruz.
Galatasaray'da bu hep böyle oldu. Galatasaray'da herkesin masada oturması lazım. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu sorunlar yumağı tek bir yönetimin yapabileceği mücadele değil. Kişilere takılmamak lazım, gereken neyse her şeyi yaparız. Benden önceki arkadaşlarım da yapar. Normal bir dönem yaşıyoruz, normal kavgaları veriyoruz, hayır! Olağanüstü dönem yaşıyoruz, olağanüstü önlemleri almamız lazım. Şu anda olağanüstü önlemleri camiasıyla paylaşmaktan imtina etmeyen başkan ve yönetimi var.
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