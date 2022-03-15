Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başladıkları antrenman, taktik çalışmada hücum sonlandırma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculardan Taylan Antalyalı, antrenman öncesi saat 10.30'da medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.