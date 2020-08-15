Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transferleri Fatih Öztürk ile imzalanan resmi sözleşmenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu söyleyen Albayrak, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti" şeklinde konuştu.
Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum" diye konuştu.
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