Galatasaray, Alexander Cicaldau´nun kiralanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club ile anlaşıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau´nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir" denildi.