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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gabar'da sondaj kulesi devrildi | Son dakika haberleri

        Gabar'da sondaj kulesi devrildi

        Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada kulenin altında kalan 3 işçiden 2'si hastaneye kaldırılırken, 1 işçi için kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:15
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        Gabar'da sondaj kulesi devrildi
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        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

        Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Vali Cevdet Atay'ın kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği belirtildi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Sahası’nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçinin yaralandığı tespit edilmiştir. 2 kişi hastaneye nakledilmiş olup 1 kişinin ise kurtarma çalışması devam etmektedir. Sahada tarama çalışması yürütülmektedir.

        Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır."

        Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır.

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        #haberler
        #Gabar
        #şırnak
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