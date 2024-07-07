Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi.

Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı.

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

Seçim yarışındaki ittifakların Mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği bugün yapılan 2. turda, hiçbir ittifak Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi LFI lideri Jean-Luc Melenchon

"ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIRIZ"

Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi LFI lideri Jean-Luc Melenchon, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya ve ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Macron cephesi, daha önceki genel seçim kampanyalarında da sert dille eleştirdiği LFI’nin içinde bulunduğu bir koalisyona yanaşmayacakları sinyalini verirken; solcu lider Melenchon da partisinin, Macron ittifakı ile hükümet kurmayacağını belirtiyor.

Seçimin kazananı solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI’nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA TAAHHÜDÜ

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, FİLİSTİN’E VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI’nin, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

KİM, NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİR?

Elabe anket şirketinin sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir.

İpsos-Talan şirketlerinin sandık çıkış anketine göre, seçimi birinci bitiren Yeni Halk Cephesi'nin Mecliste 172 ila 192 milletvekili, ikinci tamamlayan Macron ittifakının 150 ila 170 milletvekili ve üçüncü gelen RN ve müttefiklerinin ise 132 ila 152 milletvekili olabilir. Seçimi dördüncü sırada tamamlayan Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ise Mecliste 57 ila 67 milletvekili çıkarabilir.

Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.