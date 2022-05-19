Finlandiya ve İsveç'ten NATO açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından birçok ülkede oluşan güvenlik kaygılarının ardından, Rusya'nın kuzey batı komşusu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının yankısı sürüyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Beyaz Saray'a gelen iki ülke lideri, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görüşmeye hazır olduklarını belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün açıklamaları şöyle: "Türkiye'nin her türlü endişesini görüşmeye hazırız. NATO müttefiki olarak Türkiye ile görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlıyız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz."
İsveç Başbakanı Andersson da şu ifadeleri kullandı: "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz."
Başkan Biden ise , Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Moskova'ya karşı durmakta Avrupa ve ABD arasındaki işbirliğine övgüde bulunan Biden, iki “büyük demokrasiye” “dünya tarihinin en güçlü en güçlü savunma ittifakına katılmaları” için güçlü destek verdiğini belirtti, "NATO'nun kapısı açık" dedi.
Biden, "NATO'nun tüm şartlarını karşılıyorlar" diyerek, NATO'ya katılan yeni üyelerin hiçbir ulus için tehdit oluşturmadığını ifade etti.
TÜRKİYE'DEN YEŞİL IŞIK YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün gençlerle gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri'nde NATO’nun genişlemesiyle ilgili Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin konuşmuş ve "NATO bir güvenlik örgütüdür. İçerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK ve ve YPG’ye ev sahipliği yapıyor. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin hayır diyeceklerini belirterek "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" demişti.
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