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        Haberler Spor Voleybol Son dakika: Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1 - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1

        Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının üçüncü gününde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda Peru ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları', Peru'yu 3-1 ile geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:06
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        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşı karşıya geldi.

        Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Milliler ayrıca, 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

        Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

        Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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