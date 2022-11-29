Formula 1 ekiplerinden Ferrari, takım patronu Mattia Binotto'nun istifasının kabul edildiğini duyurdu.

İtalyan takımın CEO'su Benedetto Vigna yaptığı açıklamada; "Ferrari ile 28 yılı aşkın bir süredir yaptığı birçok büyük katkı ve özellikle geçen yıl takımı yeniden rekabetçi bir konuma getirdiği için Mattia'ya teşekkür etmek istiyorum. Sonuç olarak, motor sporlarında en büyük ödülü kazanmak için, her şeyden önce dünyanın dört bir yanındaki harika taraftarlarımız için mücadelemizi yenilemek için güçlü bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Binotto ise "Ferrari ile iş birliğimi bitirmeye karar verdim. 28 yıldır parçası olduğum, çok sevdiğim bir şirketten, belirlenen hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğime olan inancın verdiği huzurla ayrılıyorum.

Bu karar benim için ne kadar zor olsa da bu zamanda bu adımı atmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gestione Sportiva'da zorluklarla dolu ama aynı zamanda büyük memnuniyetle dolu bu yolculuğu benimle paylaşan herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ferrari'den yapılan açıklamada yeni patronun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.