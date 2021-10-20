Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferdi, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim. Kararımı verdiğimde zaten herkes göreceketir" dedi.

"ONLARI TEKRARDAN GÖRMEK BİZİM İÇİN GÜZEL OLACAK"

Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisini sol kanatta oynatmasıyla ilgili de "Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. Yarın güzel bir maç olacak. Ayrıca eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak." ifadelerini kullandı.