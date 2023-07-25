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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Otokoç sponsorluk bedelini duyurdu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu

        Fenerbahçe, Futbol A Takım göğüs sponsorluğu için Otokoç Otomotiv AŞ ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 1 yıl uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtilen anlaşmaya göre Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 195 milyon TL gelir elde edecek. Konferans Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'daki başarılara bağlı olarak 46 milyon 500 bin TL başarı priminin bulunduğu da kaydedildi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 14:11
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        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
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        Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Futbol A Takım formalarında göğüs sponsoru olacak Otokoç ile yapılan anlaşmanın mali detaylarını duyurdu.

        Sarı-lacivertliler, göğüs reklamı ve diğer mecralarda 'OTOKOÇ' markasının kullanılması konusunda 195 milyon TL gelir elde edileceğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bu sezon yarışacağı organizasyonlarda elde edilecek başarılara bağlı olarak 46 milyon 500 bin TL'lik başarı priminin bulunduğu da belirtildi.

        YÜZDE 78'İN ÜZERİNDE ARTIŞ

        Sarı-lacivertli kulübün A Takım forma göğüs sponsoru önceki yıllarda da Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis idi. Sarı-lacivertli kulüp 2022-23 sezonu için 109 milyon TL gelir almıştı. 195 milyon TL'lik garanti sponsorluk bedeliyle yüzde 78'in üzerinde bir artış sağlanmış oldu.

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        KAP AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL (yüzdoksanbeşmilyonTürkLirası) +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.

        Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL (kırkaltımilyonbeşyüzbinTürkLirası) net başarı primi ödenecektir.

        Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

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