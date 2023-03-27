Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı

Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe: 3 - Kuzeyboru: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Vuchkova, Meryem Boz)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Paskova, İrem Erdoğan)

Setler: 25-15, 25-18, 25-14

Süre: 62 dakika (19, 23, 20)