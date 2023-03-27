Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi

Giriş: 27.03.2023 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı

Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe: 3 - Kuzeyboru: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Vuchkova, Meryem Boz)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Paskova, İrem Erdoğan)

Setler: 25-15, 25-18, 25-14

Süre: 62 dakika (19, 23, 20)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yorgun düşen kara akbabaya özenle bakılıyor
Yorgun düşen kara akbabaya özenle bakılıyor
YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri başlatıyor
YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri başlatıyor
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
D harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
D harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.