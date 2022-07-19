Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu açıklandı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Tisserand kadroya eklenirken, listede bulunan Pelkas ile Berisha kafilede yer almıyor.

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